Aasta arhitektuuripreemiad 2017

Mis iseloomustab lõppevat arhitektuuriaastat ja kes on need inimesed, kes meid ümbritsevat linnaruumi kujundavad? Kuulutame välja tänavuste Eesti arhitektuuripreemiate kandidaatide paremiku ning anname ülevaate autorite mõtetest ja eesmärkidest. Arhitektid räägivad, mis neid oma loometöös on inspireerinud, kuidas on sündinud suured avalikud hooned, privaatsete seinte taha jäävad koduruumid, aga ka meie ühist elukeskkonda ümbritsev avalik ruum. Režissöörid Maria Kivirand ja Robi Uppin. Tootja Black Plastic Media Productions.