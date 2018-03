Teatrifantoom (ETV 2005)

Ühe rusikalöögi peale tarretub "Vanemuise" balletitrupp, riidepuudelt kukuvad kostüümid ja purunevad rekvisiidid. Ellu on ärganud teatrivaim, kes on üsna sarnane kunagise teatrijuhiga, keda kutsuti "Vana Hirmus", Kaarel Irdiga. Ikka ja jälle püüab ta oma teatrit päästa ja nii satub ta erinevatesse ajajärkudesse. Aivar Tommingase Ird on tegelaskuju, kes on omamoodi "Vanemuise" kaubamärgiks. Mart Kivastiku loos astuvad üles Herta Elviste, Jüri Lumiste, Liina Olmaru jpt. Lavastaja Ain Mäeots. Režissöör Elo Selirand, kunstnik Liina Keevallik.