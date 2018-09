Unustatud rahvaste jälgedes

Eesti tippkammerkoor "Collegium Musicale" ja soome-ugri rahvastega koostööd edendav organisatsioon Fenno-Ugria asusid teekonnale, mis viis nad kolme eesti sugulasrahva - ingerisoomlaste, karjalaste ja vepslaste juurde. Ettevõtmise aluseks on Eesti ühe mainekama ja omanäolisema helilooja Veljo Tormise (1930–2017) kuueosaline kooritsükkel „Unustatud rahvad“, milles on osad „Ingerimaa õhtud“ „Vepsa rajad“ ja „Karjala saatus“.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel