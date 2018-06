Põhja-Ameerika läänerannikule rännanud eestlased tulevad alates 1953. aastast iga kahe aasta tagant kokku, et üheskoos pidutseda ja ajada Eesti asja. Milline on eestlaste kogukond Vaikse ookeani äärses Ameerikas ja kuidas hoida sidet esivanemate kultuuriga ning esindada Eestit? 33. Lääneranniku Eesti päevad peeti Los Angeleses, California Ülikoolis. Saatejuht Margus Saar, režissöör Maarika Lauri.

