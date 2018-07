Muhu: ätsed ja roosid (Eesti 2014)

Suvel on Muhu saar kui läbisõiduhoov. Aga see Muhu, mis ei jää suure tee äärde, on veidi suletud ja salapärane. Triinu valmistub tütre koolisaatmiseks ja ootab sel palaval suvel oma teist last. Muhu memm Olga otsib aga võimalust, et hoolimata kõrgest east olla alati aktiivne ja rõõmus. Kui naised kokku saavad, on õhk täis ülemeelikut naeru, teravat huumorit ja laulu.