Lavastuslik kultuurilooline uurimus "Tallinna nautleja" elust läbi 70 aasta. Ühtlasi on see väike mentaliteediajalugu, kuidas eliitrestoranist "Dancing Paris" sai sõjaväelaste lokaal "Soldatenheim" ja kujunes läbi ajakeerdkäikude gurmaanide poolt hinnatud restoraniks "Gloria". Kelnerina läbi aegade astub teie ette Mart Sander. Stsenarist Kalev Kesküla, režissöör Ilmar Raag.

