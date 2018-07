Noore teatri sünd - Must Kast (ETV 2015)

Hakkajad Viljandi Kultuuriakadeemia 10. lennu teatritudengid otsustasid juba õpingute ajal, et nemad ei taha sõltuda suurte teatrite tööpakkumistest. Terve kursus võttis ühiselt nõuks, et tuleb avada oma teater ja miks mitte panna selle nimeks "Must Kast". Uue teatri loomine osutub aga oodatust palju keerukamaks. Kust leida ruumid ja raha? Miks mitmed suured "Musta Kasti" pooldajad alt ära hüppavad? Kas plaanitust poole väiksema koosseisuga õnnestub teater tööle panna?

