XII noorte tantsupidu "Mina jään" (ETV 2017)

Tantsupidu Kalevi staadionil tugines motiividele muistendist "Koit ja Hämarik". See on lugu igikestvate väärtuste põlvest-põlve edasikandmisest ning vastutusest esiisade ja -emade tarkuse hoidmisel. Pidu sündis ajal, kui vajame oma juurtelt jõudu, et hoida esivanemate tarkust, meie oma olemise viisi. Sümboolne tõotus “Mina jään” seob meid selle maa traditsioonidega, hoolimata katsumustest, mis meie teele võivad sattuda. Tantsumurul oli ühtekokku 8500 tantsijat ja võimlejat.