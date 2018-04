Psühholoogiline draama autoõnnetuse tõttu ratastooli sattunud maailmatasemel viiuldajast, kes kellegi endast nõrgema aitamiseks peab ületama iseenda sisemised hirmud. Ta peab ka mõistma, et hoolimata sellest, et ta ei suuda enam endisel tasemel mängida, on ta siiski suuteline läbi muusika inimeste ellu rõõmu tooma. Režissöör Tõnis Pill.