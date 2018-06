Ain Lutsepp on Eesti rahva mällu sööbinud eelkõige Tõnissonina. Tänaseks on see suurepärane näitleja aga jõudnud juba üle kahekümne aasta teatripublikut rõõmustada, lisaks veel aukartustäratav arv filmirolle. Sellele vaatamata on Ain tagasihoidlik mees ega armasta intervjuusid anda. Seekord ta siiski räägib. Räägib oma lugu ja seda lugu täiendavad tema kolleegid, sõbrad ning perekonnaliikmed. Režissöör Anu Aun. Tootja Luxfilm OÜ.