Neeme Järvi koos oma dirigentidest poegadega on viinud Eesti suure muusika maailmakaardile. Seda nii tänavuse Pärnu Muusikafestivaliga kui ka menuka ülesastumisega maailma vanimal ja kuulsaimal muusikafestivalil BBC Promsil Londonis. Mihkel Kärmas veedab päeva ERSO aupeadirigendiga, et teada saada, mis Neeme Järvile Eestis lisaks muusikale veel meeldib, aga samas ka muret teeb. Režissöör Raivo Maripuu, produtsent Helen Valkna.

