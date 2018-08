Raudse eesriide jumalused, 6/6: Moskva eri (Eesti 2014)

Menukas dokumentaalsari kulmineerub Eesti estraaditähtede vinge gastrolliga Moskvas! Pärast pikki aastaid võtab trobikond Eesti estraaditähti ette rongiretke Venemaa pealinna, et kombata, kas aastakümnete taguseid Eesti muusika tipphetki idanaabri lavalaudadel on võimalik uuesti läbi elada. Eesti popmuusikute dessandis osalevad Anne Veski, ansambel Laine, Koit Toome, Getter Jaani, Grete Paia ja Sven Lõhmus. Nostalgia, pisarad ja õnnelikud üksteiseleidmised on garanteeritud! Käsikiri Roald Johannson, produtsent Ken Saan.

