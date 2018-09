Kultuurisaade "OP" kosub! Sellest sügisest on saade laiema pilguga, räägime kultuurist, kuid mitte ainult. Kultuuritegijad avavad oma loomingu tagamaid - miks on mingid teemad neile olulisemad kui teised, mida arvavad nad elust siin ja praegu. Lisaks ülevaade kultuuris toimuvast ja värvikad soovitused, kuidas leida üles parimad palad. Margit Kilumetsa kõrval võtab saatejuhi rolli sisse Margus Tabor. Režissöör Antti Häkli, operaator Meelis Kadastik, toimetajad Anne Prommik ja Mariina Mälk.

