Nota bene! Teatriluulud, 2/12 (Eesti 2000)

Salapärase autori Annika Olseni koomiline tragöödia näitlejate elust. Teatridirektor Leol on tuhat muret. Baumanni Valli teab, et Eeva läheb Rootsi. Suurpankur päästab Eeva surmasuust. Teatrisisest infot valdab vanemapoolne tütarlaps Regina. Osades Peeter Oja, Ülle Ulla, Katrin Saukas, Anne Paluver jpt. Idee autor Vilja Palm, lavastas Ago-Endrik Kerge.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel