Niimuudu om: Parmu hobused (Eesti 2011)

Läti piiri ääres Parmu ökokülas püütakse säilitada oskust hobustega tööd teha. Võib öelda, et need pole lihtsalt hobused, vaid kehastunud unistus sellest, et tarbiksime just niipalju kui tarvis ja jätaksime ka järeltulijatele midagi alles. Tore on see, et sealsed mehed nagu Raudsepa Kalev ja Tähemaa Tarmo mitte ainult ei unista, vaid viivad ka oma unistusi ellu. Saate autor on Rebase Tiina, režissöör Kargu Mati, operaator Mägi Arvo, helimees Reinvaldi Simo, monteerija Tubina Ahti.