Niimuudu om: Mõisad (ETV 2011)

Käime kahes vanal Võrumaal asuvas mõisas, Moostes ja Sännas. Mõlemas neis on värsket verd ja uusi ideid, mis hoiab elus ning rikastab traditsioonilist kultuuri. Saate autor on Rebase Tiina, režissöör Kargu Mati, operaator Mägi Arvo, helimees Reinvaldi Simo ja monteerija Tubina Ahti.

