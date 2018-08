Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester Pärnus 2017, 2 (Pärnu muusikafestivali lõppkontsert 2017, ETV )

Eesti kultuurisuve tähtsündmuseks kujunenud Pärnu muusikafestival toob kokku Eesti muusikuid ja teisi tuntud mängijaid kogu ilmast. Festivali kunstilise juhi Paavo Järvi loodud Eesti Festivaliorkester on oma tuleristsed saanud just siin, Pärnu asjatundliku publiku ees. Orkestri tähelend on olnud kiire ja silmapaistev, tema ees on lahti maailma kuulsad kontserdisaalid ja festivalid. Üsna pea saab neid jälle kuulata ka koduses Pärnus.