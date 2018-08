Järvimuusika (Eesti 2009)

EBU dokumentaalfilmide sarja Music in the Blood (Muusika veres) Eesti-poolseks panuseks on "Järvid Leigo järvel". Filmis näidatakse üht imelist augustipäeva maalilistel Leigo järvedel, kus kohtuvad Järvide erakordse perekonna 16 liiget selleks, et esimest korda koos muusikat teha. Sündmuste lahtirullumise vahel meenutatakse elujuhtumisi, mis on perekonnaliikmed laiali pillutanud Ameerikasse, Saksamaale, Inglismaale, Šveitsi ja Soome. Autorid Ruth Alaküla ja Erle Veber, produtsent Rodney Wilson.