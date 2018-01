Mustamäed on seostatud optimistlike tulevikunägemustega, aga selles on nähtud ka massiühiskonnas tekkiva üksildustunde kasvulava. Kusagil seal majade vahel hakkas ühel päeval kõlama täiesti uus helimaailm: millised olid ruumid ja inimesed, kui see kõik sündis? Unenägudes ja meenutustes taastatakse Arvo Pärdi tintinnabuli-muusika sünnimiljöö.