MI. Jaan-Eik Tulve (ETV 2015)

Milline on ühe tunnustatud muusiku üks tavaline päev? Mis on publikule nähtava-kuuldava loomingulise kõrgvormi tagamaa ja hind? Aasta muusikuks pärjatud "Vox Clamantise" kunstilise juhi Jaan-Eik Tulve aeg kulgeb ootuspäraselt proovidel, kohtumistel, kontsertreisidel ja plaadistustel. Paari aasta eest käis "MI" kaameraga Jaan-Eiki kannul ühe terve päeva. Sellesse mahtus nii argitoiminguid kui ka elamuslikke hetki. Timo Steineri usutlusest selgus, kui lihtne või keeruline on Eestis elus hoida gregooriuse laulu traditsioone ja millist vaimset maailma see endas kätkeb. Režissöör Ülle Õun.