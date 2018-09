Mängime veel!, 8/15 (ETV 2010)

"Maaparandaja" on film vee ala- või üleküllusest, mis on põllumehe üks peamisi muresid ning mille lahendamise võttis 1973. aastal oma ülesandeks Vello Ott. "Reportaaž revolutsioonist" (1969) on Valdo Pandi film, mis originaalsel moel seletab nii oktoobrirevolutsiooni käiku kui ka kaasaja suhet sellesse. "Valulävi" (1985) uurib miilitsatöö argipäeva väikealevis.

