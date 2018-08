Mängime veel!, 6/15 (ETV 2010)

Täna mängime teile kolme filmilugu aastatest 1965-1970. "Kui lõpeb nafta" - põnevalt lahendatud lugu (mis seal imestada - Valdo Pant on tegija!) põlevkivi rollist globaalselt ja lokaalselt. "Kolmest kaheteistkümneni" - hoogne ja tore muusikafilm, kus näeme elu-olu 1965. aasta Tallinnas. Jälgige, kuidas tegijad on osanud armumisi kujutada tänapäevasesse otseütlemisse laskumata. Tunni lõpetab lühike vaatefilm Tallinna kunagisest sõpruslinnast Szolnokist.

