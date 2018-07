Mängime veel!, 1/15 (ETV 2010)

Millisest eluaastast alates te mäletate Eesti Televisiooni? Mida tähendas see sõnapaar teie jaoks 3-aastaselt ja siis 30-aastaselt? Kas te kujutate ette varandust, mis on 55-aastase televisiooni arhiivides? Mängime veel neid vanu filmipalu, mis omal ajal meile olulised olid. Esimeses saates näete 1966. aastast pärit humoorikat meeste ja naiste rollide üle aru pidavat filmi "Ainult meestele". Saateploki teises pooles võite osa saada toonase aja kohta uskumatust filmist "Jazz 67".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel