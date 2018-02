Laulja ja helilooja Mari Kalkuni muusika on inspireeritud eesti loodusest ning rahvalaulust ja tema juured on sügaval Lõuna-Eesti mullas. Mari laulude kõlapilt on isikupärane ja meditatiivne, tema tekstid tähenduslikud. Neli laulu salvestati aasta jooksul, taustaks muutuvad maastikud ja meeleolud. Režissöör Ülle Õun, koreograaf Veronika Vallimäe, operaatorid Kristjan-Jaak Nuudi ja Raul Priks, produtsent Ruth Alaküla.