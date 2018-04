Kuulsuste koda esitleb. Üks laul, 1/4

"Üks laul" on erakordne kontsert, kus Nordea Kontserdimaja laval said kokku neli põlvkonda Eesti superstaare, et esitada eestlastele läbi aegade tuntud hitte. 29 lauljat esitasid kõik ühe laulu kingituseks Eesti 100. juubeli puhul, et tõmmata tähelepanu Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi poolt korraldatavale uhkele näitusele, kus on väljas meie armastatud estraadi-, pop-, rokk- ja levimuusikute lemmikasjad. Esimeses saates näeme Anne Veskit, Karl Madist, Birgitit, Inest, Madis Arrot ja Toomas Kõrvitsat. Saatejuht Reet Linna.