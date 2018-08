Eesti pärimusmuusika elab ja on saanud kuumaks visiitkaardiks terves maailmas. Meie regilaul on kui omaette põnev maailm. Sarja esimeses saates kohtumegi eesti lauljate Lauri Õunapuu ja Meelika Hainsooga ning noorte tulevikutegijatega ansamblist "Etnosfäär". Saate autor Kertu Köösel, operaator Madis Reimund, heli Antti Mäss, produtsent Kadi Katarina Priske.

