Teatrietendus Eesti asi (ETV 2010)

Ühenduse R.A.A.A.M. järjekordne Eesti lugu räägib Krimuna küla rahvast, kes otsustavad Tartusse esimesele laulupeole minna. Krimunalased ei oska lugeda, laulmisest rääkimata, neil on kombeks varastada ja valetada, mis tähendab, et Krimuna mõisniku arvates pole matsidel laulupeole asja. Niikuinii nad laulma ei õpi ja eurooplasteks ei saa. Aga võta näpust! Noore õpetaja Livio abiga suudab külarahvas siiski laulud selgeks saada ja Tartusse jõuda. "Eesti asi" räägibki eesti rahva ärkamisest. See on lauludega isamaaline põnevuslugu meie esimestest sammudest eurooplasteks saamisel.