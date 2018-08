Everiga ja Ever Ita. Ita Ever 80, ETV 2011. (Foto: Pressimaterjalid)

Nagu Eestil on üks president, nii on meil ka ainult üks Ita Ever. Ita Ever ei olegi enam nimi, vaid üks kindel mõiste, oluline staatus. Eestis pole kedagi, kes ei teaks Ita Everit. Ta on sädelevam kui kunagi varem - kaunis, kaval ja krutskitega. Kadestamisväärselt heas vormis - nii lavalises kui ka laiemas tähenduses.