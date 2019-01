Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontsert

Traditsioonilisel Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontserdil seisab Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees Berliinis elav dirigent Kristiina Poska, kes on maailmas pälvinud laialdast tähelepanu nii muusikateatri kui ka sümfooniaorkestri dirigendina. Meeleolukas kavas leiduib nii operetikuningate Straussi, Lehari kui ka Richard Rodgersi helitöid. Solistid on Annely Peebo ja Marko Matvere. Ülekande režissöör Ülle Õun, helirežissöör Kaspar Karner, juhtoperaator Meelis Kadastik, produtsent Ruth Alaküla.

