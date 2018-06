Heategevuskontsert "Laulud sõdurile"

Kultuurikatlas toimuval kontserdil esinevad Liis Lemsalu, Tanja, Laura Prits, Rasmus Rändvee, Anne Veski, Carlos ja Raul Ukareda ning Robert Linna. Muusikuid saadab Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel. Õhtujuht on Jaanus Rohumaa. Kontserdil kogutud heategevusliku rahaga aitab Carolin Illenzeeri Fond toetada raskelt vigastatud või teenistuses surma saanud kaitseväelaste laste haridusteed ja huvitegevust. Carolin Illenzeeri Fondi annetustelefonid on 900 6705 - 5 eurot, 900 6715 - 15 eurot, 900 6735 - 35 eurot. Režissöör Marek Miil, produtsent Lii Kuldmäe.

