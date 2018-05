Jaan Pehk ehk Orelipoiss on nii unikaalne artist, et teda välja mõelda oleks ilmvõimatu. Oleme õnnelikud, et ta päriselt olemas on. Saates kõlavad tema heliloomingu säravaimad pärlid, sealhulgas "Valss" ja "See alles jääb". Režissöör Erle Veber.