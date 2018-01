Eesti Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid aasta muusikuks 2017 dirigendi ja gregooriuse laulu spetsialisti Jaan-Eik Tulve, kes koos ansambliga "Vox Clamantis" esineb otseülekandes Niguliste kirikust kontserdil "O Antiphonen". Jaan-Eik Tulve saab aasta muusiku tiitli kõrgete väärtuste kandmise ja edasiandmise eest muusikas. Igal aastal pälvib selle tiitli muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud viljakat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Jaan-Eik Tulve ja "Vox Clamantise" kontserte on Klassikaraadio salvestanud ansambli tegutsemise algusest peale. Igal aastal on Klassikaraadio pakkunud EBU muusikavahetusse vähemalt ühe "Vox Clamantise" kontserdi ja nende vastu on tundnud suurt huvi raadiojaamad üle kogu maailma. Publikule meeldib "Vox Clamantise" muusikast kiirguv vaimsus ja esituse kõrgtase, mis kutsub kuulajaid igavikulistele mõtisklustele.

Kontserdil kõlavad Arvo Pärdi, Helena Tulve, Tõnis Kaumanni, Perotinuse ja David Langi helitööd. Ülekande režissöör on Marek Miil, helirežissöör Siim Mäesalu, produtsent Ruth Alaküla. Kontserti saab kuulata ka Klassikaraadio vahendusel.