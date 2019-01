Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2019 (Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019, Šveitsi/Austria 2019)

Viini Filharmoonikud tervitavad uut aastat Muusikaühingu kuldses saalis piduliku kontserdiga, mille dirigent on esmakordselt sakslane Christian Thielemann. Vendade Strausside ja nende kaasaegsete heliloojate rohkem ja vähem tuntud tantsuviise ilmestavad Viini Riigiooperi balletisolistid. Koreograafia on seadnud venelane Andrei Kaidanovski. Kontserdist saavad osa umber 40 miljonit televaatajat rohkem kui 90 riigis. Eesti vaatajale kommenteerib kontserti Eero Raun.

