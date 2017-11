Elu armastan sind! Eesti Vähiliidu heategevuskontsert

Estonia Kontserdisaalis toimuv heategevuskontsert on pühendatud Eesti Vähiliidu 25. sünnipäevale. Ürituse piletitulu läheb rinnavähi ennetustööks, sest just rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja. Telefonid on avatud ja oma annetuse saavad teha ka televaatajad. Kontserdil esinevad Otsakooli bigband dirigent Siim Aimla juhendamisel ning solistid Nele-Liis Vaiksoo, Sandra Nurmsalu, Karl-Erik Taukar ja Kalle Sepp. Ülekande režissöör Meelis Rein, helirežissöör Tanel Klesment, juhtoperaatorAare Varik, tegevprodutsent Ene-Maris Tali.