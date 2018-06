R2 Live: Sibyl Vane (ETV 2013)

Oscar Wilde'i traagiliselt hukkunud kangelanna nime kandev Pärnu indie rocki kolmik jõudis laiema avalikkuse ette peale "Noortebänd 2011" võitu. Kohe peale seda sõlmisid nad lepingu Läti plaadifirmaga I Love You Records, kelle alt ilmus 2012. aasta novembris debüütalbum. Kriitikute soe vastuvõtt albumile "Love, Holy Water and TV" ulatus Baltikumist kuni Belgia ja Inglismaani ning täna on nad ilmselt kõige enam Lätis ja Leedus esinev Eesti bänd.

