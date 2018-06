Võsult pärit "Elephants From Neptune" on viimasel ajal kõvasti täristanud Eesti muusikamaailma jalgealust oma armutute riffide ja energiast pakatavate rütmidega. "Elevantide" looming sai Eesti alternatiivmuusika skene lemmikuks ja pälvis ka kriitikute poolehoiu. NB! Kontsert on soovitatav emadele ja lastele. Režissöör Erle Veber.

