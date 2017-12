XII noorte laulupidu "Mina jään". Kaunimad hetked (ETV 2017)

Suvise noorte laulupeo idee keskmes oli noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koondub ühise mõiste alla “juured”. Vabas Eestis sündinud põlvkonna jaoks on maailm lahti, kuid nende juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Sümboolne tõotus “Mina jään” on justkui allkiri, mis seob neid oma juurtega, ükskõik kuhu elutee ka viib. See on vaimne ja väärtuspõhine side Eestiga, mis sügaval südamesopis ikka siia tagasi kisub.