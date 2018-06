Robbie Williams: Live in Tallinn (Eesti 2013)

Eesti taasiseseisvumispäeval, 20. augustil 2013. aastal andis Inglismaa üks kõigi aegade edukaim sooloartist Robbie Williams Tallinna lauluväljakul ligi 70 000 kuulaja ees oma esmakontserdi. Artisti kuueaastase pausi järel korraldatud esimesel sooloturneel "Take The Crown" toimus kokku 26 kontserti ja selle ainus ametlik kontsertfilm "Robbie Williams - Live in Tallinn" filmiti Eestis.

Tegu oli läbi aegade Eesti ühe suurema teleproduktsiooniga ja esimese korraga, kui maailmastaar oma kontserdi Tallinnas salvestab.

Režissöörideks on Russell Thomas ja Peeter Rebane ning kontsertfilm valmis produktsioonifirmade The Factory ja Done And Dusted koostöös.