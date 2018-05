Eternally. Charlie Chaplini laulud (Eesti 2016)

Charlie Chaplinit tuntakse kui suurepärast filminäitlejat ja režissööri. Vähem teatakse aga seda, et ta komponeeris suurele osale oma filmidest ise muusika. Peale selle mängis ta paljusid instrumente, viiulit, tšellot, klaverit, juhatas salvestustel tihti orkestrit ja säilinud on mõned salvestused, kus ta ise ka laulab. Kõige tuntum on ehk Chaplini lugu “Smile”, mis filmis “Modern Time” 1936 oli hoopis instrumentaalpala ja sai teksti aastaid hiljem.

Sellest laulust tuligi mõte uurida, kas on veel laule, mida Chaplin on kirjutanud ja kas nendest oleks võimalik teha kontsert. Selgus, et materjali on palju ja nii saigi projekt alguse. Kontserdi kavva jõudis 15 laulu, mis said Swing’n’Joy Orchestra’le sobivad seaded. Lisavärvi annab orkestri "Saku Mandoliinid" väike koosseis. Solistide valikul sai otsustavaks Marko Matvere hea näitleja ja laulja kooslus ning klassikalikku filmimuusika värvi lisab muusikaliartist Kelli Uustani. Tantsib Kristin Pukka ja kõike seda ilmestab liivakunstnik Madli Luuk.

Kontsert on üles ehitatud tummfilmi formaadis ja lugude pealkirjad kuvatakse ekraanil vaheldumisi liivajoonistustega. Repertuaarist veel niipalju, et kõik laulud on komponeeritud Chaplini enda poolt filmide jaoks, kuid mõned neist jäid ajapuudusel või mõnel muul põhjusel filmidest välja. See ei vähenda aga nende kvaliteeti. Chaplini laule on esitanud väga palju kuulsaid artiste, näiteks Nat King Cole, Frank Sinatra, Engelbert Humperting, Judy Garland, Petula Clark jpt.