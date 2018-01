Danske Banki Jazziauhinna pälvis 2016. aastal Taanis elav eesti helilooja ja saksofonist Maria Faust, kes on tuntud piirelõhkuva improviseerija, bigband-muusika uuendaja ning alternatiivsete jazzisuundade katsetajana. Kirgas taani artist Kira Skov ja Kopenhaagenis resideeruv Maria Faust on oma pulbitseva loomeenergia ühendanud ning loonud süvateose „In the beginning“ koorile ja ansamblile.