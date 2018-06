Viini Filharmoonikute suveöö kontserte imeilusas Schönbrunni lossi aias on korraldatud juba 2004. aastast. Tänavuse kontserdi kavas on G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini, S. Prokofjevi, R. Leoncavallo ja teiste tuntud heliloojate looming. Solistiks maailmakuulus sopran Anna Netrebko, dirigendipuldis seisab Valeri Gergijev. Kontserti kommenteerib Eero Raun.

