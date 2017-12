Soome 100. aastapäeva kontsert Oulus

Soome Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise pidulik kontsert 2. detsembril 2017 Ouluhallis. Kohal on Soome eliit alates presidendipaarist ja peaministrist ning sajad juubeliaasta korraldajad, et nautida ainulaadset sulamit soome muusikast, tantsust, tsirkusest ning uuest tehnoloogiast. See on juubelikingitus soomlastele ja Soome sõpradele, tähistades sugupõlvede kohtumist ning koostööd.