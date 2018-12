2016. aasta jõulu esimesel pühal laulsid paljud armastatud lauljad Niguliste Muuseumis "Jõulutunneli" algatusel liikumispuudega inimeste toetuseks. Kontserdil kõlanud laule esitavad Birgit, Pearu Paulus, Kalle Sepp, Hanna-Liina Võsa, Tallinna Poistekoor, Jüri Pootsmann, Tanja ja Mikk Saar, Beyond Beyond ning vokaalansambel “Others”. Lauljaid saadab ansambel “Swingers”. Režissöör Marek Miil, juhtoperaator Raul Priks, produtsent Ene-Maris Tali.

