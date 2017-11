David Garretti kontsert (David Garrett Music, Inglise 2012)

Kaasaegsete poplugude geniaalsed töötlused klassikalise muusika võtmes on teinud 37-aastase saksa viiulivirtuoosi David Garretti maailmakuulsaks. 2012. aastal Hannoveris salvestatud kontserdil kuuleme, kuidas kõlab tema esituses näiteks Brian May "We Will Rock", Paul McCartney "Live And Let Die" ja "Yesterday", Billy Joeli "Leningrad", Aram Hatšaturjani "Mõõkade tants" ning paljud teised tuntud lood. Maailmaturnee "Explosive – Live" toob David Garretti käesoleva aasta detsembris ka Eestisse. Kontserdile eelneb David Garretti oktoobrikuus "Ringvaatele" antud intervjuu.