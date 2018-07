R2 Live: Bombillaz (ETV 2013)

"Bombillaz" on bänd, mille alge sündis päikese pillatud tulesädemest emakese maa rõõmuläteteis. Selle ansambli isehakanud muusikarüütlid on aastaid mööda maailma seigelnud. Lähikontaktid senitundmatute rahvaste, tihti ka ohtlike esindajatega, on peale veidra välimuse ja treenitud seedimise kinkinud neile ka võrratu kultuurikogemuse. "Bombillaze" muusika on vürtsikas segu reggaest, bhangrast ja afropopist, millele omaltpoolt lisab värvi eestlaslikult põhjamaine ning seetõttu eriti tuline temperament.