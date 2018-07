Superlegendaarne ansambel "Jäääär" on hullutanud publikut juba 25 aastat. Muusika ei vanane, hitid ei sure. Mõned laulud ja lood veebruaris 2016 Kultuurikatlas salvestatud kontserdilt. Režissöör Krista Maajärv, juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel