ETV live: Oort (ETV 2010)

"Oorti" otsingud muusikas püüavad tunnetust ajast, mil regilaul väljendas eluviisi - kõik rõõmud, mured ja seos loodusega väljendus laulus. "Oort" püüab taasluua regilaulule kohta meie igapäeva elus, et see ei oleks vaid pelgalt meelelahutus või muuseumieksponaat. Ansambli kõlapildis võib arhailise rahvamuusika ümber leida nii popi-, džässi- kui ka metali-varjundeid. "Oorti" esinemine salvestati 2010. aasta Viljandi Pärimusmuusikafestivalil. Režissöör Erle Veber.

