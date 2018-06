Kontakt: Evelin Võigemast ja Hele Kõrve (Eesti 2014)

Publiku ette tulevad kaks inimest, kes põhilise osa oma elust teesklevad, et on keegi teine. Sel korral mängivad nad iseennast. Kohtumised olid pühendatud Tallinna Linnateatri 50. juubelile, kaasates kõiki teatri 34 näitlejat. Esimesena astuvad üles Hele Kõrve ja Evelin Võigemast. Saatejuhid Henrik Kalmet ja Veiko Tubin, dramaturg Paavo Piik. Režissöör Eva Katariina Taimre, produtsent Annamaria Pupart.

