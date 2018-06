Seekord astuvad üles "noored vihased mehed" Karl-Andreas Kalmet ja Priit Pius, kes samal aastal lõpetasid kooli ning asusid üheaegselt tegema nii teatrit kui ka telet. Saade sõprusest, valikutest ja tulevikust. Sellest, mis on tähtis, ja sellest, mis on naljakas. Saatejuhid Henrik Kalmet ja Veiko Tubin, dramaturg Paavo Piik. Režissöör Eva Katariina Taimre, produtsent Annamaria Pupart.

