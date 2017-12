Galerii: Selgusid saatesarja "Klassikatähed 2018" võistlejad

Täna toimus ERRi uudistemaja raadio esimeses stuudios telekonkursi "Klassikatähed" neljanda hooaja eelvoor. 25-st võistlusele registreerunud kandidaadi hulgast kutsuti ette mängima 15 muusikut. Igal mängijal oli eelvoorus aega kümme minutit, et ennast žüriile tutvustada, esitada vabalt valitud lühipala ning vastata küsimustele. Võistlejaid hindasid ETV, Klassikaraadio ja Eesti Kontserdi esindajad ning Timo Steiner, Ivari Ilja ja Juhan Tralla, valides välja kaheksa parimat, kes lähevad võistlustulle 23. veebruaril algaval konkursil "Klassikatähed 2018".

Konkursi võistlussaadetes osalevad:



Kaspar-Oskar Kramp (tromboon, Tallinna Muusikakeskkool)

Ingely Laiv (oboe, Hochschule für Musik Karlsruhe)

Kristin Müürsepp (flööt, Hochschule für Musik und Theater, Leipzig)

Arko Narits (klaver, Tallinna Muusikakeskkool)

Tanel-Eiko Novikov (löökpillid, Tallinna Muusikakeskkool)

Johannes Põlda (viiul, Sibeliuse Akadeemia)

Sven-Sander Šestakov (klaver, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Linda-Anette Verte (viiul, Sibeliuse Akadeemia)



Ivari Ilja märkis osalejate ühtlaselt head taset, mis tegi valiku tegemise tema jaoks keeruliseks. "Otsustamist hõlbustas varasem teadmine interpreetide muudest esinemistest ja žürii liikmete ühisarvamus. Kindlasti oli võistlusel neid kandidaate, kes seekord saatesse ei pääsenud, kuid keda ootaks tagasi järgmisel korral. Tore, et esindatud olid nii erinevad pillid, rõõmu võis tunda puhkpillimängijate headest etteastetest," ütles Ilja.



Juhan Tralla sõnul tõi muusikute elavas esituses kuulamine lindivooruga võrreldes üllatusi - nii ühes kui teises suunas. "Hindan neid muusikuid, kes ei hakanud repertuaari valides žüriid "üle kavaldama" ja julgesid välja tulla nõudlike paladega, mis näitavad nende muusikalist küpsust ning tehnilist võimekust," selgitab Tralla ning tunnustab "Klassikatähtede" konkursi olulisust klassikalise muusika propageerimisel. "See konkurss annab veel kujunemisjärgus interpreetidele väga olulise kogemuse - lisaks mängutehnilistele ja sisulistele oskustele arendab see ka võimet olla spontaanne, loov ja visuaalselt köitev," lisab Tralla.



Timo Steiner, üks "Klassikatähtede" formaadi autoritest rõõmustab samuti mängijate hea ettevalmistuse üle, mis aastatega üha edeneb. Ta soovitab rohkem rõhku panna võistlusele kandideerijate esitlusmaterjalile, nii helis kui ka pildis. "Hea, et võistlusel on koos erineva vanusega mängijad - vanemad täiendavad oma küpsusega nooremaid. Kuigi pillid on erinevad, aitab parimad välja selgitada tehniline ja sisuline küpsus, lugude valik ning võime publikut emotsionaalselt kõnetada," ütleb Steiner.



Konkurss "Klassikatähed" toimub neljandat korda ning see valmib Eesti Televisiooni, Klassikaraadio ja Eesti Kontserdi koostöös. Selle eesmärgiks on tuua laia auditooriumi ette noori andekaid muusikuid, ergutada loovust ja loomingulisust, võita klassikalisele muusikale uusi sõpru ja pakkuda vaatajatele kvaliteetset ja harivat meelelahutust. Võistelda saavad 15-25-aastased eesti keelt kõnelevad klassikalise muusika interpreedid.



Kuues võistlussaates tuleb täita erinevaid ülesandeid: esitada virtuoospala, unustamatu meloodia, näidata oma ansamblivõimekust ootamatu partneriga, töödelda klassikalist muusikat ja popmuusikat. Lisaks on raadiovoor, kus esinetakse Estonia kontserdisaalis pikema ja kaalukama kavaga ning seda vahendavad Klassikaraadio ja ERR-i portaal. Saate finalistidel avaneb võimalus astuda üles solistina rahvusorkester ERSO ees pidulikul galakontserdil.



Konkursi varasemad võitjad on Marcel Johannes Kits (tšello, 2013), Katariina Maria Kits (viiul, 2014) ja Sten Heinoja (klaver, 2016).